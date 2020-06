De NPO heef het over onderzoek en feiten .............als het hun agenda uitkomt.

Maar de feiten over vermeend anti-zwart politiegeweld in de VS worden verzwegen.

===============

Uit het artikel met de kop: "Is There Really an 'Epidemic' of Racist Police Shootings? Several Studies Say No.

=========

Is er echt een 'epidemie' van racistische schietpartijen door de politie? Verschillende onderzoeken zeggen nee.

Als we naar de gegevens kijken, is het antwoord misschien nee. Volgens een studie uit 2019, gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences, zullen blanke officieren niet vaker zwarte burgers neerschieten dan zwarte of Spaanse officieren. Volgens de studie is er "geen bewijs van anti-zwarte of anti-Spaanse ongelijkheden tussen schietpartijen, en blanke officieren zullen minder vaak burgers van minderheden neerschieten dan niet-blanke officieren. In plaats daarvan voorspelt racespecifieke misdaad sterk het burgerras. Dit suggereert dat het onwaarschijnlijk is dat een grotere diversiteit onder officieren op zichzelf de raciale ongelijkheid bij schietpartijen bij de politie zal verminderen. ”

"Een solide hoeveelheid bewijsmateriaal vindt geen structurele vooringenomenheid in het strafrechtsysteem met betrekking tot arrestaties, vervolging of veroordelingen", verklaarde Heather Mac Donald van het Manhatten Institute in de Wall Street Journal eerder deze week.

"Misdaad en verdacht gedrag, niet ras, bepalen de meeste politie-acties."