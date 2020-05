Nederlanders zitten liever in de voortuin, veertig bier van de Aldi te drinken, die gozer met die penning en dat belerende taaltje uit te leggen dat hij thuis (zeker) niks te vertellen heeft!! Enfin, in 2019 werd er in Nederland 10.624x geweld gebruikt tegen de popo, zo lezen we in het rapport Geweld tegen politieambtenaren, en dat heeft dus NIKS met corona te maken. 10.000 keer agressie en geweld tegen de politie. Om dat even in een perspectief te plaatsen waar uw verlovingsring pardoes van de vinger schuift. Dat is bijna evenveel als het aantal keer dat Sylvie Meis met iemand zou gaan trouwen (eveneens cijfers van 2019). Wauw. Enfin, daar waar het glas van het AD weer eens halfleeg is met gejeremieer over de dingen die NIET goed gaan, richten wij, de wél optimistische jongens, ons juist op de dingen die wél goed gaan. Minder bedreigingen van politieambtenaren! Minder vaak met een voertuig op een collega ingereden! Minder kopstoten! Minder 'mishandeling (eenvoudig): slaan licht (eventueel met voorwerp)'! Minder pogingen tot moord! Minder pogingen tot doodslag! Minder smaad! Minder 'wederspannigheid met letsel ten gevolge'! Minder vaak zware mishandelingen door middel van bijten, kopstoten, krabben en schoppen! TOTAAL: minder incidenten dan in 2018! Ziet u nou wel, niks aan de hand! Minder! Minder! Minder!