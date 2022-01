Radio ZO34, wij kenden het ook niet maar we zijn nu wel BOOS 😡😡😡. Want De Stem van Zuid-Oost Drenthe te Emmen heeft DJ Gert-Jan Lennips het zwijgen opgelegd nadat hij op zender bovenstaand STATEMENT uitbracht over het politiegeweld in Amsterdam (dat is een plaats heel ver van Emmen - red.). Lennips is van mening dat de politie zich moet schamen voor de gang van zaken in de hoofdstad afgelopen zondag en daarmee schaart de de doodgewone familieman zich achter vele nationale en internationale critici, van Jordan B. Peterson tot de Verenigde Naties. Maar kennelijk mag een stem in Drenthe maar 1 toon aanslaan en daarom is Lennips "op non-actief gesteld", aldus een bericht met een boel gebazel over 'onafhankelijke journalistiek' en dat soort hoogdravend gejeremieer waar je bij een lokaal omroepje met ± honderdzeventien luisteraars en een bereik van hooguit acht kilometer over de Duitse grens vooral om moet grinniken. Maar je kan ook gewoon met je brandende fakkel naar Facebook natuurlijk.

Instant Update: OHNEE WACHT. Ze zijn natuurlijk maar meteen met tientallen naar het omroepgebouwtje gemarcheerd...

Service voor wie denkt 'welk liedje start daar nou in op het eind?'