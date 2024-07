Dat is: een video die weinig aan de verbeelding overlaat. In de VS is al een tijd ophef over de moord op een 36-jarige vrouw in Springfield, Illinois, die de politie had gebeld omdat ze dacht dat er werd ingebroken. Sonya Massey was psychisch niet helemaal in orde, wat kan verklaren waarom ze opeens "I rebuke you in the name of Jesus" zegt nadat de agenten haar min of meer grappend vragen om weg te lopen van het kokend water waarmee ze thee aan het zetten is. En wat er dan gebeurt is: bizar. Agent Sean Grayson begint te schelden en voor je het weet heeft hij drie kogels op Massey afgevuurd. Grayson zit vast, mensen zijn woest. En dat is na het zien van deze video best wel een beetje begrijpelijk.