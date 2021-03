Komende zaterdag 20 maart staat een nieuwe demonstratie gepland tegen de coronamaatregelen, ditmaal weer in Amsterdam. 'Wereldwijd' georganiseerd onder de hashtag #WeWillALLBeThere en ook te vinden op Telegram (Nederlands kanaal hierrr). Dus ondanks de Totale Shitshow van Afschrikking des Doods die de Haagse politie van vvd-burgemeester Jan van Zanen zondag van het Malieveld liet maken, zullen mensen wederom in groten getale gaan koffiedrinken in de open lucht.

Het absurde is dat het momenteel een tamelijk ingewikkelde lijn is om voor het vreedzame demonstratierecht te zijn, tegen desinformatie over corona, tegen agressieve demonstranten en tegen opruiend politiegeweld. Maar het demonstratierecht mag momenteel niet gebruikt worden om voor je eigen demonstratierecht te demonstreren, hoe Catch-22 wil je het hebben? Enerzijds snap je dat "men" wil dat iedereen zich aan de regels houdt, maar anderzijds vragen we ons ernstig af of demonstranten die van 14u tot 16u even in de open lucht hun onvrede over de lockdown willen uiten, om 15u35 alvast van het veld geknuppeld worden voordat ze zélf de kans krijgen om te vertrekken. Ongeacht of ze nou wel of niet in vaccins geloven: dat is niet helemaal zuiver jongens.

En dan de manier waaróp dat veldjeruimen gebeurt. De politie is keer op keer té gretig tegen mensen die *niets* verkeerd doen totdat het mis gaat (op de naastgelegen Koekamp kon ondertussen ongehinderd een "klimaatalarm" worden afgegeven door honderden demonstranten). Veel ME'ers en agenten gedragen zich alsof ze ook sterk last van hebben coronastress en mentale druk. Alleen: gewone burgers hebben geen paarden, honden, Romeo's, wapenstokken & waterkanonnen. Die hebben scootmobiels en gele paraplu's en fietsen die door de politie vernield worden, waarna ze als trap na ook nog een klap toe krijgen (en de volgende morgen van Hugo de Jonge nóg eentje).

We hebben het hier al eens eerder opgemerkt: solidariteit in coronatijd werkt alleen als ie voor iedereen geldt. Dus niet alleen voor zorgpersoneel, zieken en zwakkeren. Maar ook voor mensen die een mentaal zijspoor nemen of genomen hebben. Deze bejaarde mevrouw, bijvoorbeeld, daar zit geen kwaad in - maar wel veel twijfelachtige informatie. Moet je die van een veld knuppelen (en haar achterdocht bevestigen), of mee in gesprek gaan (en wellicht wat achterdocht wegnemen)? Het Haagse politiegeweld van zondag was de lont in het kruitvat en in de optelsom van knellende en onbegrepen regels (avondklok, selectieve winkelsluiting), falende vaccinaties en stilgelegde spuitwerkzaamheden is het best wel logisch dat mensen die hun eigen viruswaarheid cq viruswaanzin volgen (en/of de Karavaan van Baudet), zich tóch op open velden blijven begeven om te roepen dat ze hun vrijheid terugwillen. Om vervolgens weer bevestigd te worden dat die vrijheid hen ontnomen is.

Vrijheid die we allemáál terug willen, maar waarbij we er niet omheen kunnen om op te merken dat de politie keer op keer met een politieke opdracht op pad wordt gestuurd om de gewone burger met de lange lat aan de lockdown te herinneren. Zo wordt zelfs solidariteit een gepolariseerd product.

RIVM Update: +5549 koffiedrinkende waterwerpers

Man Met Fiets Drieluik. 1. De Klap

2. De verwarring & het overrijden van zijn fiets

3. De nasleep

Nog een drieluik

Nee Hugo.

Bonusleestipje: Veteraan maakt zich zorgen over hoe de bevolking zich tegen je kan keren als je escalerend optreedt. Zoals in al die situaties hieronder dus gebeurde, of leek te gebeuren: