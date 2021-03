Het begon zonnig en gezellig. Heleboel normale mensen. Heleboel wat minder normale mensen. Aantal totale wappies. Opperwappie Willem Engel, die morgen jarig is dus vandaag op het Malieveld zijn verjaardag vierde door "schuldigen" op te roepen om "zichzelf aan te geven." De basislijn was, zoals iedere week, een soort Burning Man in de polder: lsd-likkers die het mentaal niet meer helemaal bij kunnen benen, maar in essentie niets kwaads doen. Maar ja, festivals zijn verboden, behalve als het voor het klimaat is, dan mag het wel: "Ik denk dat het maximum is bereikt, maar de politie laat demonstranten met rust", klonk het in het Westerpark terwijl het Museumplein werd leeggeveegd.

In Den Haag ging het pas echt keihard los en NieuwNieuws was er bij. Zoals iedere week was het politie-optreden het moment waarop de boel van vreedzaam naar chaos escaleert, want het lukt de geweldsmonopolisten maar niet om the bigger man te zijn. En ja, sommige demonstranten grijpen zelf ook naar ijzeren staven om de politie te lijf te gaan. Maar is dat een reden om vrouwen onder aanstormende bussen te duwen ("Nadrukkelijk niet de bedoeling" - politie), ogenschijnlijk moedwillig over iemand z'n fiets heen te rijden, of om de hersenpan van een al door een politiehond gebeten man ook nog met wapenstokken open te breken? We delen verre van alle doelen van die demonstranten, maar is om onpasselijk van te worden hoe de politie steeds handelt. Maar ja, de meeste thuiskijkers vinden dit eigenlijk wel prima. Want hullie benne wappies, en nOoDbEvEl Is NoOdBeVeL hè. Ook in een vrij land. Wat "vrij" nog moge betekenen, onder de spoedwetten van de coronatijd.

Toedracht in bovenstaande video en na de breek

Romeo duwt vrouw onder aanstormende politiebus

Deze Romeo dus

Ja kom nou jongens

Er zijn inderdaad veel honden ingezet vandaag