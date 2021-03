'Politie maakt (alweer) gewelddadige CHAOS van kalme coronademo op het Malieveld', ja. Maar nu die slappe gozer met die hond aan z'n poot via zijn advocaat de krant voljankt met z'n zilte tranen is het ook een keertje tijd voor een ander geluid.

Tim (36) uit Alphen komt op het Malieveld met een geprepareerd wapen: een startkabel waaraan een scherp geslepen fietsenstandaard is bevestigd. Het is niet dat Tim zijn weapon of choice toevallig op de grond heeft gevonden, zoals een stok of een steen. Met een stok slaan of met een steen gooien is ook geen uiting van gezelligheid, maar dat impliceert nog een mate van impulsiviteit, dronkenschap of actie-reactie. Zwaaien en slaan met een startkabel met daaraan een scherp geslepen fietsenstandaard is bewust en met voorbedachte rade een risico nemen dat je politieagenten of mensen om je heen zwaar gaat verwonden. Tijdens het zwaaien met de startkabels riep Tim volgens het OM 'jullie gaan allemaal dood kankerlijers' en als je zowel in DAAD als WOORD doodsbedreigingen aflevert aan de politie geeft ben je niets meer een staatsgevaarlijke idioot.

Wat Tim en wat heel veel mensen ook vergeten, is dat er achter die helmen van de politie gewoon MENSEN zitten. Mensen, die vanavond weer bij hun driejarige dochters op de bank ploffen. Mensen, die in 90% van de gevallen ook maar op het Malieveld staan omdat de burgemeester ze daar wil hebben staan, mensen die doen wat ze is geleerd door de instructeur en mensen die optreden hoe de groepscommandant wil dat ze optreden. Neem maar van ons aan: er lopen genoeg kerels bij de ME die ook kotsbeu hebben van die coronamaatregelen. Die andere 10% (pin ons niet vast op het percentage) van het politieoptreden bestaat uit impulsief beslissingen nemen, razendsnel moeten handelen onder hoogspanning en stress, keuzes en acties die worden beïnvloed door overlevingsinstinct omdat er idioten met geslepen fietsenstandaarden aan startkabels staan te wapperen en heus, echt waar, er zit een fikse tik agressie in een paar van die gasten. Maar dan vraagt hun dochter 's avonds: "Wat is er toch papa?" Leg dan maar eens uit dat een doorgesnoven gek met startkabels en een eraan vastgemaakte geslepen fietsenstandaard stond te dreigkrijsen dat papa een kankerlijer is en dat papa vandaag dood gaat.

En dan is het nog niet voorbij, want dan sla je als agent een dag later de krant open en dan lees je dat JIJ de grote agitator bent van de ellende - terwijl Tim je maar in je nek had hoeven te raken met zijn asowapen en dan had je daar gelegen, met een slagaderlijke bloeding. Natúúrlijk mag het allemaal wel een tandje minder en Tim had met die hond aan z'n been al genoeg problemen, maar we mogen ook wel iets minder medelijden hebben met totale gekken die met 'vrijheid' als alibi met zelfgemaakte slagwapens staan te jokeren in de frontlinie. Moet iedereen dan maar gewoon thuisblijven? Nee. Dat Tim uit Alphen zijn ongenoegen kenbaar maakt op het Malieveld is hartstikke mooi, want het is een groot goed dat mensen zich op alle mogelijke manieren kunnen uiten tegen de door de overheid opgelegde ellende. We leven immers niet in een DiCtAtUuR. De maatregelen zijn niet in proportie, grondrechten en fundamentele vrijheden worden ingeperkt, er is veel onduidelijkheid, er is geen enkele flexibiliteit, er is geen perspectief, Hugo de Jonge is een lachwekkende clown en iedereen wordt wel érg bang gemaakt. Dus blijf dat vooral doen.

Tim uit Alphen is echter niet de iconische Tankman op het Tiananmen Square. Tim is geen Hannie Schaft. Hier worden geen studenten de dood ingejaagd in protesten tegen een wreed communistisch regime. Het is een overheid die ongelooflijke zeikmaatregelen neemt omdat er anders (mogelijk) net iets te veel oude bokken uitchecken bij de balie. Wat Tim kennelijk niet snapt is dat het niet het primaire doel is van de coronamaatregelen om Tim en zijn kompanen een vervelende tijd te bezorgen, het is het doel om levens te redden. HOE je dat doel moet bereiken en OF dit de juiste manier is, daar verschillen de meningen over en daar mag, nee MOET, je ook allemaal dingen van vinden, want de maatregelen zijn niet leuk en in bepaalde gevallen zelfs levensontwrichtend. De gemene deler is wel: niemand wil dit coronagezeik. De vvd niet, GroenLinks niet, D66 niet, niemand. Vergelijk het eens met een demonstratie tegen bomenkap. GroenLinks wil heel graag bomen kappen om in biomassacentrales te kunnen gooien. Dan kun je protesteren tegen GroenLinks en aandringen op een ideologische aanpassing en aandragen hoe het ook zou kunnen, omdat er kennelijk een DEEL van de (politieke) bevolking is dat heeft gekozen voor een bepaalde (onzalige) route. Corona is echter voor IEDEREEN kudt. Niemand wil dit. Niemand. We willen állemaal zo snel mogelijk terug naar 'normaal'. We willen állemaal bier zuipen op het terras. Zélfs Mark Rutte wil weer bitterballen kunnen vreten in het café.

Maar nu plast (de advocaat van) die leipe Tim z'n pamper vol over het feit dat meneer de zzp'er niet meer kan werken en dat hij moet rondlopen met een brace. Boehoe, met je startkabels en je scherpgeslepen fietsenstandaard. Maar GeenStijl, krijgen we onze VRIJHEID soms terug als Tim gewoon lekker thuis bij de kachel was blijven zitten??? Nee.

Krijgen we dan onze vrijheid terug als Tim met startkabels met eraan vastgemaakte scherpgeslepen fietsenstandaard politieagentjes wil neersabelen op het Malieveld? Nee.