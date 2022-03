In 2010 had 32% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar in hbo/WO opleiding. In 2019 was dat al 40%. Tegelijkertijd is de kwaliteit van het onderwijs van laag tot hoog enorm achteruit gegaan. Dat is niet te rijmen. D66 en PvdA zijn al decennia bezig met het invoeren van veranderingen in het onderwijs. Ik vermoed dat zij gedacht hebben dat als het onderwijs te moeilijk is geworden voor velen (nieuwkomers) de drempel verlagen de oplossing is. Dan blijkt na onderzoek dat een afgestudeerde slecht scoort op Nederlandse taal, niet kan rekenen etc en wordt er gezegd dat de kwaliteit van de leerkrachten het laat afweten. Dus komen er weer wetten enzovoorts. Ondertussen stijgt het aantal hogeropgeleiden maar door. Het is een voorbeeld hoe met name D66 denkt en handelt. Het spreekt veel mensen jong en oud aan. We zijn hier voorlopig niet van af. D66 kan zich alles permitteren, velen hebben hun diploma’s en goed betaalde banen aan hen te danken.