In een land dat Rob Jetten als minister van defensie overwoog mag u nergens meer van op kijken. Dus ook niet van het meest verse nieuws van het front van de WAR ON MEN. We citeren gelaten en onthecht: "Vrouwen krijgen „bij gelijke geschiktheid” voorrang bij de Nederlandse krijgsmacht. Niet alleen bij de werving van militairen, maar ook bij hun bevorderingen. In 2030 moet de krijgsmacht voor 30 procent bestaan uit vrouwen, zowel op de werkvloer als in de top. Nu is van de militairen 11 procent vrouw. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) heeft hierover dinsdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen gaan per direct in."

Vrouwen, de meest miskende krijgers sinds hobbits. En nu dus eindelijk unleashed, ontketend, losgelaten. Met kogelriemen kruislings om de borst, het mes tussen de tanden, cocaine gemixt met buskruit [brown-brown] in een sneetje in hun wenkbrauwen, cobrabloed vers in de slokdarm, twee strepen tijgerbloed onder beide ogen, de gespleten schedels van Kadyrovs Tsjetsjeense heidenen op het hoofdmenu en een eeuwige girls night out in de hallen van Odin in het vooruitzicht.

Het wordt overigens geen quotum, maar wel een streefgetal. "In voorgaande jaren wenste defensie eenzelfde aandeel vrouwen, maar nu worden er stevigere maatregelen aan verbonden." Het korps mariniers en korps commandotroepen is overigens uitgezonderd van het streefgetal omdat daar "het werken met streefcijfers te vroeg komt en nog niet haalbaar is."