Eerst even de bronquote uit Telegraaf defensiepodscast ALPHA HOTEL SIERRA SIERRA na de breek (14:10):

"Met heel veel voorbehoud he, want op dit moment is er nog een groot spel aan de gang, waarbij de verdeling van de departementen nog lang niet vast ligt. Maar wat ik begrijp van Haagse collega's, die zeggen dat het heel wel mogelijk is dat D66 een departement gaat claimen in de hoek buitenland/defensie, en zou D66 dus ook defensie krijgen. En de eerste namen die ik hoor zijn die van Salima Belhaj, het kamerlid dat defensie gedaan heeft. En Rob Jetten."

Nou, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Want als iemand de krijgersdoctrine, de herrijzing van de geest van Van Heutsz in gang gezet door Ank "Amazone" Bijleveld, dan is het godverdomme wel Rob "Total Annihilation" Jetten. Of D66-kamerlid Salima Belhaj natuurlijk, want die wordt ook genoemd.

