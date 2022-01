Zoals Ronald Reagan zei (hele speech ter inspiratie voor de eindstrijd na breek): "There is a price we will not pay. There is a point beyond which they must not advance." Maar de Liberalen hebben het voor elkaar, en hebben de laatste lijn in het zand getreden. Wij zijn deze oorlog niet begonnen, maar worden gedwongen hem te beëindigen. Want er is veel dat we bereid zijn te accepteren. Maar dat de groene M&M haar fuck me boots en verleidelijk zachte femininiteit ontnomen worden en zelfs haar ogen ons niet meer aankijken als vanouds, staat niet op dat lijstje. Dan maar wij afgemaakt.

De zes M&M-personages, inclusief Miss Green, worden aangepast naar een "more dynamic, progressive world" en haar laarzen worden ingeruild voor "cool, laid-back sneakers to reflect her effortless confidence. better represented to reflect confidence and empowerment, as a strong female, and known for much more than her boots."

Vaders van het Westen. Is dit de wereld die u uw zonen na wil laten? Een wereld waarin de groene M&M niet langer het heerlijke sletje van weleer is? En natuurlijk is het een afleidingsmanoeuvre van Mars Inc. omdat het beschuldigd wordt van kinderslavernij. Maar daar gaat het niet om. Want wat is er nou belangrijker. Kinderslavernij of de laarzen, het gelaat, het loopje, de oogvorm en de toonkleur van de groene M&M.

