Tuurlijk, volgens de Oekraïeners zo'n 9000 (!) dode Russische dienstplichtigen van ongeveer 20 jaar oud (al stopt Rusland zelf met tellen na 498 doden). Ongeveer 2000 Oekraïense burgerdoden. 1 MILJOEN Oekraïense vluchtelingen. Maar laten we het even hebben over de echte slachtoffers: Nederlanders. Want door maand na maand recordinflatie was het leven voor de gewone Nederlander al niet te betalen. En nu is het nog minder te betalen POETIN BEDANKT. Want daar gaan al uw eerste levensbehoeften as graan, rogge, gerst, zonnebloemolie [en ja we zijn Seed Oil Disrespecters™️ maar het zit verdomme zelfs in shampoo en mayonaise dus ja weet je], platina, aluminium en nikkel. En laten we het over energieprijzen voor de verandering eens gewoon maar niet hebben want daar was de inflatie voor De Oorlog al 86% (!). Collectief waardeverlies, heet dat in Den Haag. En dat zou ons zomaar eens 1000 euro de Nederneus kunnen kosten. Per jaar. Kan het staatsdividend op onze wapenexport niet gewoon aan de burger uitgekeerd worden (nee want het zijn donaties).

A fireman extinguishes bodies of passerbys killed after an airstrike that hit Kyiv's main television tower in Kyiv on March 1, 2022.

