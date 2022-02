Okay. Ik heb heb van de daken geschreeuwd 'Putin doet het niet!' Putin doet het dus wel. Dan gaan we er ook vol in! Kom er maar in met de atoombommen. Elke generatie heeft een oorlog nodig om naderhand weer te beseffen hoe fijn het is om weer vrij te zijn. 40-45 is voor de meesten niet meer dan een hoofdstuk in een geschiedenisboekje. Zonder gevoel.