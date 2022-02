Het is allemaal verklaarbaar, 3 na oorlogse generaties azen op een woon voorrraad die maar niet meegroeit met de aanwas... kocht mijn eerste hut in Amsterdamse Jordaan voor 190000 guldens ging 5 jaar later weg na renovatie voor 300000, door naar een appartement in Noordwijk gekocht fl 300000 die ging na 5 jaar weg voor 600000 guldens met dat geld een carre hoeve van 2500 kuub met eindeloos grond en bos in Zuid Limburg gekocht die nu getaxeerd is op ik durf het niet eens uit te spreken, zo veel!!.. het gaat immers om locatie locatie locatie en die worden schaars , om een indicatie te geven het huisje in Amsterdam ging inmiddels van 70000 E naar 6,5 euro ton ...We zijn een gaaf land worden steeds rijker en dus alles steeds duurder de schaarste en het aanbod van meer geld creeert de vraagprijs en zo is het maar net. De hypotheek rente was toen ik startte 12% dus dat goedkope huisje werd toch nog een dure aankoop , nu kopen mijn kinderen dure energie nul huizen met bijna 0% rente en leven zorgeloos . De tijden zijn veranderd.. het huizenaanbod niet Er zijn veel te veel huizen die straks onbetaalbaar zijn door hoge energierekeningen, mijns inziens een groter gevaar dan de inflatie ..benieuwd wat dat met de merkt gaat doen..