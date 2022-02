Waar ik met mijn gebrekkige verstand gewoon niet bij kan is dat de komende verkiezingen weer iets van 20% van de kiesgerechtigden op deze voormalige HR-manager van een pindakaasfabriek gaat stemmen. We zitten écht met een stockholmsyndroom. Nederland is massaal van zijn gijzelnemer gaan houden en kust zijn kont als hij even, voor een paar weken, de normaliteit laat terugkeren. Of iets dat ervoor doorgaat, binnen de Klauskaders.

Vroeger moest je nog iets kunnen of willen in de politiek. Het nihilisme van deze natte knurft is werkelijk gargantuesk.