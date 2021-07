Roepen wij al jaren. En daarom zijn wij al jaren fantastisch en niet uit de media weg te censureren, ook niet door boekverbranders als Suck my Dick Zijp, Ralf Bodelier en hysteriche vrouwtjes met huiliehuilieseksismemanifesten die niemand wil doen. Nederland is nou eenmaal een kutland en wordt steeds kutter, kutter, kutter. Maar, hoe kut het kutje ook is het moet en zal worden gedeugpolicored naar iets stinkend ontbindend onder het tapijt of in een doofpot want '''we''' moeten de boel bij elkaar houden en dat doe je het beste door vooral niet op zoek te gaan naar waarheden en realistisch te blijven maar lekker als een seniele dwijl te blijven regenbogen over divibokaal-gendergejank en non-binaire fopwetenschap. Terwijl het altijd al kut was, kut is, kut blijft en kut zal zijn. Bewijs: het kwaliteitsjournalistieke onderzoeksmedium Hart van Nederland heeft aan een significante dwarsdoorsnede Nederlanders gevraagd of het kut is in hun land en een whopping 70% zegt van 'ja, dit klopt, het is echt wel behoorlijk kut'. Wat Johan Derksen in principe de Grote Roerganger maakt qua vooruitziende gelijkhebbenblik en GeenStijl, kutroepers sinds 2003, hét medium van de 21ste eeuw (subsidievrij). Omdat het in 'het goed georganiseerde gave land waar de misdaad daalt ' kutland Nederland de komende jaren uitsluitend kutter zal worden raden wij iedereen aan vandaag nog te beginnen met emigreren.

Door ons aanbevolen landen: alle landen behalve de Canarische Eilanden in het algemeen en La Palma in het bijzonder. De Balearen staan met stip op 1, vooral Mallorca. Als je daar een sadistische moord pleegt kun je fluitend weer terug naar Nederland alwaar het OM zich weken lang liever bezighoudt met hysterisch jammeren en drammen over Geenstijl en social media dan actief misdadigers opsporen. Wie echt niet wil emigreren kan maar het beste spoedig beginnen met het aanleggen van voorraden voedsel, water, medicijnen en vuurwapens (plus munitie en een geluidsdemper). Mocht je daarvoor worden gepakt dan krijg je hooguit een laf enkelbandje terwijl je bij Humberto Tan volkomen kritiekloos mag komen vertellen wat een fantastische, geweldschuwe en tolerante vader je in wezen bent. Waarom? Gewoon: #KUTLAND!