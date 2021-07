Al zo lang is het een gegeven dat het tuig regeert met toestemming van het tuig. Iedere keer als de politiek even niet om de maatschappelijke geschoktheid heen kan, windt de premier die kale grapjas van Justitie snel op. Omdat ie zo corpulent is, ziet niemand dat sleuteltje in z'n rug. We zien alleen dat ie best wel apathisch naar de persconferentie loopt. Al dat er dan uitkomt is een ronduit lachwekkend slecht stukje toneelspel, waar Duracell trots op zou zijn. Hij doet er onaf latend natuurlijk continu toch geen ene reet aan.

Vandaag liggen er weer bloemen bij wat bosjes, in Rotterdam deze keer. Joshua vroeg, of ie voor het eten nog even buiten kon gaan spelen. Het volgende moment gilde z'n moeder hartverscheurend. Waarom haar zoon? Niemand weet het meer. Het kan zomaar ieders kind zijn in dat Vaasje van Pinokkio dat, eerlijk is eerlijk, onder zijn leiding verder is uitgegroeid tot een Narcostaat van formaat. In zo'n staat is het dan wel weer heel logisch; dat een at random verkeerscontrole steevast het nodige wapentuig oplevert, kinderen met kapmessen in hun luier over straat zwalken met schijt ook aan avondklok en politici steevast wegduiken. Tenminste als ze wat moeten doen dat met dienstbaarheid te maken dreigt te hebben.

Bloemen lagen er ook bij Pim, Theo, Peter en alle slachtoffers van dom geweld om woorden. De politie gaat er gek genoeg wel prat op, dat ze geweld tegen de alfabetmensen wel erg heel serieus neemt. Toen we onze bek moesten gaan houden van de goegemeente, want woorden kwetsen enorm en zo, kwam deze discriminatie in een stroomversnelling. In het hart van onze democratie werd het bon ton mensen uit te sluiten en te cancelen om een mening en dat straalt hoe dan ook uit op kopschoppers. Want ja, Carlo is zeker minder dan zo'n alfabetwezen? Neen pliesie! Je moet verdomme tegen geweld sec opkomen. Sinds wanneer zijn we als mens niet meer gelijkwaardig qua handhaving? Bespottelijk! Dat de vorm van je kruis echt helemaal niks uitmaakt, zien we al lang genoeg.

Nu zag ik bij Johan, ja natuurlijk kan het een botte lul zijn, voor het eerst een oogopslag; dat pure machteloosheid uitstraalde. In ieder geval zo veel meer echt dan die letterlijk opgewonden oogopslag van die Kale Weddingcrasher, Joego, Pinokkio en dat hele zootje. Maar in een Kutland gooi je niet zomaar dat sleuteltje in je rug weg. Je zou in mekaar klappen als een zoutzak. Gelijk al die wegkijkers ontbreekt het hem, die voor de Veiligheid moet staan, helaas ook aan iets van een ruggengraat.

Maar ja hallo, als je al zoveel kopschoppers moet beschermen tegen wat lullige tweets, dan heb je simpelweg geen manschappen meer over voor de enkeling. En zo strijdt de individu een steeds meer ongelijk wordende strijd tegen tuig.

Tuig dat in bescherming genomen moet worden tegen zichzelf met wachtgeld en tegen anderen met persoonsbeveiliging. Dan kan en mag je als burger nou al om niks gewoon dood vallen. En dan leggen we wat bloemen voor je neer want het doet ons echt wel wat.