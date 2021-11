En nu ook niet! Maar we gaan wel EenVandaag citeren en de laatste keer dat we dat deden hingen we zelf aan de lijn met 113 Zelfmoordpreventie. Enfin. "Na doorberekening komt het neer op een bedrag van 2,8 miljoen euro per zelfmoord. Met vijf zelfdodingen per dag en ruim 1.800 per jaar kom je in totaal op een bedrag van 5,5 miljard euro," aldus Meike Baretta van 113. Die €2,8M bestaat volgens het onderzoek uit "de directe kosten nadat iemand zelfmoord pleegt: de inzet van ambulance, politie of brandweer."

De indirecte kosten daarentegen, zijn een ander verhaal. ""Die persoon had bijvoorbeeld nog jaren door kunnen werken en belasting moeten betalen", zegt Baretta. "Ze noemen dit het 'human capital'."" Oef.

En dan heb je nog de immateriële kosten. "Als één iemand zelfmoord pleegt, raakt dat 135 personen om diegene heen. Veel nabestaanden zijn verrast en komen in een complex rouwtraject terecht, met bijvoorbeeld kosten in de vorm van jarenlange therapie. Nabestaanden worden soms zelfs arbeidsongeschikt."

Cru allemaal hè. Uiteraaard deed 113 het onderzoek júíst om meer aandacht te vragen voor zelfmoordpreventie. Maar nabestaanden zijn niet onverdeeld enthousiast. "Zeg EenVandaag hebben jullie ook maar enig idee wat zo'n bericht teweeg brengt bij mensen die zelfdoding in de familiekring hebben meegemaakt? Jullie worden bedankt!" Die strekking. Snappen we ook weer.

[Voor een ieder die zich bevreemd voelt door bovenstaande "meme", uitleg hier.]

"You only get to decide once"