Alles wordt wel duurder, maar tenminste niet zo extreem veel duurder als in januari. De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP, of "haaikepie" voor de insiders) was in februari 7,2 procent en dat is 0,4 procentpunt minder dan een maand eerder. Ideaal feitje voor als u zin hebt om ruzie te trappen met iedereen bij de koffieautomaat en/of de voedselbank. Als er iemand begint te zeuren over dure dingen zoals shag, bier, friet en Liuk-ijsjes, dan zegt u gewoon: "Nou ik heb de mega-inflatie van januari 2022 meegemaakt, die was pas erg, waar zeuren jullie nou over met zijn allen!?" En als dat niet werkt kunt altijd nog vragen of iemand de laatste aflevering van Ongehoord Nieuws heeft gezien. Hoe dan ook: wij zijn alvast loten kopen.

Halen we de 8% in maart?