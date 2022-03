Apart standpunt van Segers. Hij gaat er blijkbaar aan voorbij dat religieuze omroepen ook allerlei evidente onzin en onjuistheden op de buis gooien, gefinancierd met publiek geld. Wil hij de EO dan ook van de buis hebben? De gedachte dat een overheid (of bedrijven, daartoe aangezet door de overheid) gaat bepalen wat nepnieuws is, of welke meningen feiten weerspiegelen en welke niet, hoort niet thuis in landen als Rusland en China en niet in westerse democratieën.

In de praktijk zien we het ook fout gaan: informatie over corona die eerder als onjuist was geclassificeerd bleek later toch te kloppen (denk aan veel van de standpunten van Maurice de hond), en in het verleden hebben ook gezien dat Geenstijl artikelen onterecht als nepnieuws werden geclassificeerd. Ook in Oekraïne zijn natuurlijk wel degelijk dingen fout gegaan, en sommige van de dingen die Baudet roept kloppen gewoon. Alleen is de opstelling van Poetin zo extreem fout, dat normale weldenkende mensen nu vooral dáár mee bezig zijn en even niet geïnteresseerd zijn in de fouten van Oekraïne. Volgens mij is de huidige situatie precies zoals gewenst: Baudet mag zijn mening uiten op TV en allerlei onzin uitkramen, en vervolgens mag de rest van Nederland daar lekker boos en verontwaardigd over doen.

Als we de 'nepnieuws' kijk op vrijheid van meningsuiting terugtrekken naar het verleden, dan zouden vermoedelijk ook vernieuwende denkbeelden als dat de aarde niet plat is en dat de zon om de aarde draait als nepnieuws worden geclassificeerd en prompt worden verboden. Dus geen verschil met hoe het er feitelijk aan toe ging in de middeleeuwen.