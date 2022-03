: het coronaQR systeem is niet echt van toepassing, het gaat om de gecentraliseerde EU database met gegevens van alle burgers als het gaat om zaken als opleiding, inkomen, medische en andere persoonlijke gegevens.

"Lekker makkelijk" en goed toegangkelijk, want zo'n QR code is niks meer dan de sleutel. Daar gaat nooit misbruik van gemaakt worden, echt niet. Datalekken zoals bij de GGD, die bestaan niet en als ze wel bestaan zijn alle medewerkers integer genoeg om daar oprecht mee om te gaan.

Jij levert jouw gegevens maar lekker aan, ik ben daar wel tegen, "Maar ik heb niks te verbergen" als argument gebruiken is zelfdisqualificatie, of je bent al lid van de "you will own nothing and will be happy", in dat geval, gefeliciteerd.