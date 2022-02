Vrijdagavond, borreltijd in overvolle cafés waar de coronapassen eindelijk zijn opgeschort en het normale normaal meteen z'n vrije weg weer vond. Mark Rutte zat rond achten zijn LinkedIn nog te updaten op zijn nieuwe iPhone en stuurde daarna nog snel en bijná onopgemerkt een briefje van Ernst & Dilan (pdf) naar de Kamer over het Brusselse voornemen om de Europese digitale coronapas met een jaar te verlengen tot juni 2023. Daar heeft het kabinet met "appreciatie" op gereageerd. Ze zijn er voor, betekent dat. De officiële tekst in de brief luidt "De epidemiologische situatie vereist dat de middelen die het verspreiden van het virus tegengaan, beschikbaar blijven", maar wij zijn cynischer: het in stand houden van de Europese coronapas houdt een infrastructuur intact die later op de Chinese Sociale Snelweg kan worden aangesloten. Piepklein lichtpuntje: Rutte moet vanwege een aangenomen motie van Omtzigt wel verplicht via de Tweede Kamer om goedkeuring voor deze verlenging te krijgen. Maar ja. Dat is hooguit uitstel, geen afstel. Je kan ook zelf nog naar de Brusselse windmolens roepen wat je er van vindt, maar verwacht daar vooral niet te veel van. Immers: Paniek is het nieuwe progressief.