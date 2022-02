Met andere woorden: als we maar 1 fraudeur kunnen pakken, dan maakt het niet uit dat we ruim duizend kinderen en tweeduizend ouders permanent hebben beschadigd, er een regering om gevallen is.

Ohja: We hebben de GGZ wegbezuinigd, dus zoek zelf maar hulp. Succes!

Het was de Nederlandse staat die de Bulgarenfraude mogelijk maakte door niet de juiste checks and balances in het subsidiesysteem aan te brengen. Na afloop alles zo dicht timmeren dat je tevens onschuldigen vermaalt in je bureaucratische molen, is écht geen goedmaker maar eenzelfde misser de andere kant op, wederom zonder enige checks and balances of het nu wel goed gaat.

Dat is een beetje als iedereen maar dood laten vriezen omdat je vorige week de thermostaat op 30 graden hebt laten staan. Te hard naar links de gracht in sturen omdat je rechts een boom hebt geraakt. Vol achteruit over omstander omdat je net 3 fietsers hebt aangereden.

Het is te laat, het is ongecontroleerd en doet uiteindelijk meer schade dan de initiële fraude waarop je zo heftig reageerde. De overheid en proportionaliteit, gaan blijkbaar niet samen. Het is alles of niks, waardoor het nooit wat wordt.