Die zwarte lijsten waren er niet voor niets. De afgelopen decennia hebben we volk binnen gelaten/gehaald met geheel afwijkende opvattingen over staat, samenleving en collectieve verplichtingen w.o. het betalen van belasting en het claimen van uitkeringen en toeslagen. Dit volk wordt primair geleid door tribale en/of familiaire belangen. Overheid is voor hen een abstractie en als je daar geld kunt halen, terecht of onterecht is daarbij van geen belang, dan moet je dat vooral doen. Bewondering in eigen kring zal je deel zijn en men verwacht dat je de techniek binnen je eigen kringen deelt. Voorbeelden van dit gedrag zijn er te over. Ook de belastingdienst, de gemeente sociale diensten en andere overheidsinstanties stuitten de afgelopen jaren steeds vaker en heftiger op frauduleus handelen en probeerden zich daar tegen te wapenen. Al gauw staken uit policor- hoeken en gaten verwijten van racisme, discriminatie en wat al niet meer op.

Versta mij wel. als er personen zijn die aantoonbaar onjuist zijn behandeld, dan moeten deze grootmoedig worden behandeld.

Nu dreigt het gevaar dat hordes aasgieren, mensen die niets of nauwelijks iets met deze kwestie te maken hebben, proberen mee te liften in de hoop ook een bak met geld te kunnen pakken. Er zijn zelfs politieke geluiden die de regering oproepen de bakken maar, zonder aanziens des persoons en zonder controle, over allen uit te storten. Let wel, het is voor 100% door ons opgebracht belastinggeld dat zo bij die klaplopers, fraudeurs en oplichters terecht komt om het nooit weer terug te krijgen. Dat is wat mij mateloos stoort. De belastingdienst moet toch middelen en mogelijkheden hebben om de echte gevallen eruit te vissen, dunkt me? Dat dit tijd kost, welnu het zij zo, vooral de kwaadwillenden bleren 't hardst dat het sneller moet, natuurlijk, geen wonder!