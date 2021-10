Gistermiddag ergens aan de achterkant op de CBS-site verschenen, zonder persbericht op de homepage (in tegenstelling tot 'Bijna helft grote bedrijven gebruikt Artificial Intelligence', 'Groei aantal stekkerauto's zet door', 'Vermogens van huurders groeiden niet, van woningbezitters wel', 'Meer online shoppers meer klachten', 'Economisch beeld verbetert', 'Koopkracht sinds 1977 met bijna 60 procent gestegen', '8 op de 10 bioscopen kregen doorlopend coronasteun', 'Productie industrie groeit met bijna 10 procent in augustus' en ander nieuws dat kennelijk belangrijker is): 'Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire'. Ja. Dat leest u goed. Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van V en J bekeken hoeveel kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire tussen 2015 en 2020 uit huis zijn geplaatst. Omdat dat laatste niet direct wordt bijgehouden, is gekozen voor de definitie 'Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf in de periode 2015-2020 onder kinderen van gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire' en als u dat probeert uit te spreken snapt u misschien een beetje beter hoe de kille behandeling van mensen van vlees en bloed kon resulteren in Ongekend Onrecht. Het is natuurlijk niet gezegd dat al deze 1115 kinderen allemaal nog bij hun ouders hadden gewoond als die niet aangepakt waren door de liegende misdadigers bij de Belastingdienst, maar dat zullen we nooit weten omdat hun ouders wel aangepakt zijn door de liegende misdadigers bij de Belastingdienst. Kijk niet weg.

Au