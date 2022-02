In de categorie Mensen Die Echt Even Niks Moeten Eisen, Maar Die Wel Dingen Eisen, hebben we vandaag voor u: Gerrit Jan van Dorsten. De totaal mesjogge lockdowner van het eerst uur werd vorig jaar vrijgelaten omdat hij volgens het OM niet meer in staat was om zijn eigen proces te volgen. Omdat hij in 2016 een beroerte heeft gehad, werd hij uiteindelijk niet vervolgd vanwege onder meer kidnapping en seksueel misbruik. En nu wil diezelfde Gerrit Jan van Dorsten (die dus helemaal niks meer kan) opeens geld zien van de Staat omdat hij 14,5 maanden is opgesloten. "Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt, eist een schadevergoeding voor de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bevestigt zijn advocaat Jana Andonovski." Ja kom nou zeg. Als iemand niet moet zeiken over opgesloten zitten dan is het wel Gerrit Jan van Fucking Dorsten (of zijn advocaten, of wie dan ook deze bizarre zaak namens hem aanspant), de man die zes van zijn kinderen jarenlang opsloot in een kelder. Doodziek doodziek dit.