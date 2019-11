Lugubere update in de zaak-Ruinerwold die toch al niet gekker leek te kunnen: het OM verdenkt vader Gerrit Jan van Dorsten van seksueel misbruik van twee van zijn drie oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten en niet in de boerderij in Ruinerwold hebben gewoond. De zes kinderen die er wel woonden, blijken ook de biologische kinderen van Van Dorsten te zijn, meldt het OM op basis van DNA-onderzoek. Hun moeder is in 2004 overleden. En om het allemaal nog overzichtelijker op te maken wordt Van Dorsten er ook nog van verdacht dat hij samen met Josef Brunner in 2009 een 69-jarige Oostenrijkse man enkele maanden (!) heeft vastgehouden in Meppel. De eerste zitting in de rechtszaak staat op 21 januari 2020 gepland. Tenminste, als het einde der tijden dan nog niet is aangebroken.