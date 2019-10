'Spookfamilie telt nog drie kinderen', pushte De Telegraaf De Reservebank van FC Het Mediahuis. Daar waren wij dankzij makkers in de linktips uiteraard ook al achter. En we weten ook wie ze zijn: Marjan, Shin en Edino, woonachtig geweest in Meppel, maar later ook in de regio Utrecht. Marjan is haar oude gezinssituatie als eerste 'ontvlucht', haar twee broers zijn later weggegaan, zo mailt een tipgever. Marjan zag de bui vermoedelijk al hangen, want haar Facebook is inmiddels foetsie (en die anderen zoeken jullie zelf maar anders hebben wij het weer gedaan). Marjan 'schaamde' zich naar verluidt voor de thuissituatie en praatte er niet graag over. Ze zou ooit al problemen gehad hebben met haar basisregistratie en heeft, volgens de bron, 'vanuit de overheid hulp gehad daarin'. En vanuit de overheid was er niemand die vragen heeft gesteld over de situatie? Hoe zoiets kan, dat iemand niet staat ingeschreven? En waarom dat is? Waar het in ieder geval op lijkt is dat die moeder de hoeksteen van het gezin was, en dat het na haar overlijden snel de verkeerde kant op is gegaan met papa Gerrit-Jan van Dorsten en zijn kroost.

Het stel was kennelijk lid van de 'Moonsekte'. De Moonies, vernoemd naar de Koreaanse wannabe-jezus Sun Myung Moon. Lekker rondjes lopen in je eigen geldpakhuis. Rijst alsnog de vraag: waarom hebben de 'ontsnapte' Marjan, Shin en Edino nooit gepraat, of de rest uit de puree gehaald, als je weet dat er zes mensen zijn achtergebleven, broers en zussen die jarenlang van de buitenwereld zijn afgesneden? Want als je denkt aan een 'harde ontsnapping' met toeters en bellen: die ontsnapte kinderen laten zich nog steeds zien in Meppel, dus het is niet dat ze worden opgejaagd. En is die maffe Josef Brunner de klusjesman nou het grote brein? Het AD publiceert hedenochtend een verhaal met de broer van Brunner, Franz, nog woonachtig in Oostenrijk. Die broer vertelt dat Josef twee dochters heeft. "Hij verwekte ze bij een Japanse vrouw die hij ontmoette in een sekte. Josef kwam ermee in aanraking tijdens zijn dienstplicht in Linz. Na afloop sloot hij zich aan bij die onbekende, vage club. Hij zei dat hij zich beter voelde dan Jezus." En bij die sekte, de Moonies dus, ontmoette hij een Nederlander, waarschijnlijk Gerrit-Jan. Maar, rondspeurend op sociale media tussen alle bevriende profielen van mensen met dezelfde achternaam als de familie, houden al die 'familieleden' zich aan de omerta of is er een andere reden dat ze niet aan de bel hebben getrokken? Of wisten ze het gewoon niet? En waarom komt er NIEMAND met een verklaring?

UPDATE: Dertig jaar geleden heeft de Moon-sekte zich afgekeerd van Gerrit-Jan, zegt een neef. "Hij kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd zitten. Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daarover hebben." Contact hebben de Van Dorstens dan ook niet meer met Gerrit-Jan. "Eens in de tien jaar stuurt hij een brief. Niet om te vragen hoe het gaat, maar om mee te doen in zijn community. Ik weet niet wat het precies is, maar wij willen daar niks mee te maken hebben."

