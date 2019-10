Met het openen van de kelderdeur in de Ruinerwolder boerderij van vader Gerrit Jan van Dorsten is er een portaal naar een andere dimensie geopend. Eentje die ons terug voert naar het universum van een internetgekkie uit days of yore & before it was cool. Vader Gerrit Jan AKA "John Eagles" hield diverse websites bij, waaronder de "Eagle Rock Wiki" en we vonden ook nog een Blogspot met artikelen die terug dateren tot 1984 (voor de jongere lezers: toen bestond Blogspot nog niet). En hij was al redpilled voordat Morpheus ons via het zilveren scherm de keus tussen rood en blauw aanbood: "While i prepare this blog i watch the news on BBC and CNN and i see the turmoil of a world gone mad. The wars that go on or threaten to come demonstrate the defeat of the moral institutions that have been set up during the past 2,000 years or more. Most people seem to walk in line with the mainstream, simply believe what is told to them on the news, take up their arms when they are sent to war."

Zijn eigen onderliggende overtuigingen blijken echter van beduidend aardsere saaiheid: de man is gewoon een good old religekkie. Een soort pastoor Van Peperstraten uit de provincie. Hij heeft zijn eigen evangelie uitgewerkt en bij elkaar geknipt en geplakt in talloze blogs, artikelen en video's over religie, de kosmos (in relatie tot religie), spiritualiteit en het einde der tijden. Er is dus de Eagle Rock Wiki, een johneagles.blogspot.com, een Facebook, een Vimeo-profiel (met kattenfilmpjes! Deze man snapt het internet). De Volkstuinkrant heeft foto's van de befaamde moestuin van de Monnik van Ruinerwold gevonden, en ontdekte dat de familie zelfs een zwembad in de kelder had. Het Telemediahuis heeft een video waarin Gerrit Jan over het einde der tijden en de "oorlog tussen de geesten" spreekt, wat allemaal al in 2012 had moeten beginnen. Hij was niet alleen maar gek trouwens, want zijn ouwe blogpost over communisme = satan is gewoon waar natuurlijk.

Nog gaver zijn de zelfgemaakte schoenen, die we vonden op zijn privé-FB, om over de epische huisgebouwde roeimachine (video boven) maar te zwijgen. Deze man was prepper pur sang. Maar toen ie in augustus 2016 een herseninfarct kreeg, stopte de ontwikkeling van zijn kloostertuin voor geloofsfanatici. Drie jaar later kreeg zijn zoon zin in bier, en de rest is geschiedenis, alsook voer voor internetarcheologen. De 67-jarige Gerrit Jan "John Eagles" van Dorst wordt vandaag voorgeleid.

Tuintips Update: Aha, hier komen al die moestuinfoto's vandaan: nóg een Facebook.

Fitnessprogramma: En nóg een Facebook.

UPDATE: John Eagles opgenomen in gevangenisziekenhuis.