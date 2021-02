De kwestie van de geestelijke vermogens van de Ruinerwoldse oerlockdowner Gerrit Jan van Dorsten is toch wel een beetje een variant van de boom die in het bos valt zonder dat iemand het hoort. Want Gerrit Jan, die al gek was, heeft in 2016 een beroerte gehad en nu is hij geestelijk niet in staat om het proces tegen zichzelf te volgen. Daarom gaat het Openbaar Ministerie hem niet vervolgen voor seksueel misbruik en allerlei ander akeligs. "De verdachte heeft in 2016 een beroerte gekregen, als gevolg waarvan hij halfzijdig verlamd is geraakt, zijn gezichtsvermogen is aangetast en hij nu lijdt aan globale afasie waarbij zowel het taalbegrip als de taalproductie erg slecht is, aldus deskundigen. Verdachte is niet in staat te spreken. Ook het begrip van zowel geschreven als gesproken taal blijkt ernstig verstoord. Verdachte kan enkele letters of woorden natypen, maar komt niet tot het zelf schrijven of typen van woorden." Tja. Nou. Hè. Complete persbericht inclusief requisitoir OM daarrr. De vier oudste kinderen zijn het niet met de beslissing van het OM eens en maken nu gebruik van hun spreekrecht. Tante Saskiastream na breek.