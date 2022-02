Nou nou, poeh poeh, wat een spetterende jaarwisseling was het. U mocht niet naar de kroeg, niet naar de club, niet naar een huisfeest, niet meer dan vier bezoekers thuis ontvangen en ook vuurwerk afsteken was weer keihard verboden door een kabinet dat soms dingen lijkt te verbieden alleen om te tonen dat ze het kunnen. Dat vuurwerkverbod werkte namelijk voor geen meter, want Nederland schoot massaal zwaarder Belgisch en Pools spul de lucht in en ondanks dat heel veel mensen een stukje plezier was afgepakt was het bij de eerste hulp alsnog twee keer zo druk als een jaar eerder. De Nederlandse vuurwerkbranche zag hun inkomen voor het tweede jaar op rij in rook opgaan voor helemaal niets en wordt nu ook nog afgescheept met een fooitje. Het kabinet trekt 28 miljoen euro uit om de sector te compenseren, maar dat is "inclusief uitvoeringskosten en kosten voor toezicht door omgevingsdiensten", dus een deel zal aan de ambtelijke strijkstok blijven hangen. Opvallend, want vorig jaar, toen het vuurwerk net zo verboden was, trok het kabinet nog 40 miljoen euro uit ter compensatie en dat terwijl het kabinet in december nog geruststellend verkondigde dat de branche dit jaar ruimer werd gecompenseerd. Nu is 28 miljoen op onze Casio nog steeds aanzienlijk minder dan 40 miljoen, maar dat zal wel een creatieve manier van inflatie berekenen zijn die wij niet beheersen ofzo. (Kunnen we deze berekening ook op de brandstofprijzen loslaten? red.) We betalen met z'n allen dus 28 miljoen euro voor een onnodig verbod dat niet werkte. En dan zeggen ze dat vuurwerk kopen zonde van het geld is....