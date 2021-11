Ik hoop van harte dat de branche dit aanvecht. Er is de afgelopen jaren enorm veel gedaan en opgelegd om legaal vuurwerk veiliger te maken, dat ‘druk op de hulpdiensten’ eigenlijk geen argument meer is. De branche heeft (veel veilger) groot siervuurwerk geïntroduceerd, geen intabiele potjes meer, maar cakes waarvan 80-90% karton en klei is. Er zijn compounds gekomen, waardoor er minder afsteekmomenten zijn, en het vuurwerk nóg steviger staat. Bij het kopen van pijlen was een pijlenstandaard verplicht, er werden gratis veiligheidsbrillen uitgedeeld, gratis aansteeklonten. Pijlen, die volgens de cijfers voor het overgrote deel van de legaal vuurwerk slachtoffers zorgden, werden verboden, net als al het legale knalvuurwerk, romeinse kaarsen en de single shots.

Het kleine prut, waar vooral mee gestunt werd, zoals baby pijltjes, rotjes, etc, was al jaren niet meer populair voordat ze verboden werden. De consument was overgestapt naar cakes en compounds, spul waarbij de consument echt niet zomaar mee gaat stunten. Te duur en te lomp. Vroeger kwam je met een budget van 50 euro thuis met een zak vol vuurwerk, waarbij je misschien wel 500 afsteekmomenten had. Tegenwoordig koopt de gemiddelde consument voor eenzelfde budget 5 afsteekmomenten.

De branche heeft vol ingezet op veilig wegzet vuurwerk met zo min mogelijk aansteekmomenten, worden er tal van veiligheids brilletjes weggegeven om vervolgens gepiepeld te worden door Bruls en co, en het kabinet gaat er gewillig in mee.

Hiermee maak je ook nog eens Categorie 1 vuurwerk interessanter, want dat is het enige legale wat straks nog te krijgen is. En als andere jaren een indicatie zijn, dat wordt er weer volop gestunt met dat suffe spul. Want één knetterlintje afsteken wordt bij de jeugd al snel een doosje tegelijk afsteken en meer. Met als gevolg overlast en slachtoffers.

Well done.