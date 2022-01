De skylines van Nederlandse steden en durpjes schitterden vannacht regenboog door het uiterst succesvolle vuurwerkverbod. De mense waren aan het partyen like it was 1999, en we kunnen alleen maar gissen voor hoeveel pleuro er dit jaar de lucht in is geschoten. (Doorgaans een miljoentje of 75.) En dat zien we terug op de kaart van Europa, met een extra shout-out naar de Randstad en Het Oost'n des lands. De luchtkwaliteit van Amsterdam ging na 00:00 uur diep in het paarsrood. Check kaartje hier. Of vul uw eigen stadje in daar. Onze man in Zuid-Oost meldde het zwaarste vuurwerk sinds jaren, en in Den Haag zijn ze nu al bezig met het zoeken naar een 21ste bewindspersoon (v). De Minister van Fijnstof en Harde Knallen, die dan naast een eigen stas ook nog eens 10.000 BOA's krijgt voor de hahaha handhaving. (via)

Goed. 020 kan weer ademhalen

1 uur lang vuurwerkverbod in Delft

020 Dam

