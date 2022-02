@eilende Zebra | 01-02-22 | 18:07:

Ik moest even zoeken naar woorden, zonder uit de bocht te vliegen.



Stel we nemen 1000 mensen waarvan 10% rood haar heeft. Van deze 1000 mensen kiezen we er vervolgens willekeurig 100. Dan verwachten we dat 10 van deze 100 rood haar hebben (weer 10%). Die mensen met rood haar zijn niet geselecteerd omdat ze rood haar hadden, maar omdat het nou eenmaal 10% van de oorspronkelijke groep rood haar heeft.

Als je dat begrijpt dan terug naar de cijfers uit de oorspronkelijke post. Als 2,75% van de 17,5 miljoen Nederlanders positief test op covid-19 en er 40k van deze Nederlanders wordt opgenomen in een ziekenhuis dan verwacht je dat er 1,1k (2,75% van 40k) van deze patiënten positief testen op covid-19.



Wat je meet is dan niet de reden van opname, maar het percentage (de frequentie) van de bevolking dat positief test op covid-19.



Vorige week werden er iets meer mensen opgenomen met covid-19 dan de week ervoor. De vraag is of dat komt omdat er meer mensen ziek worden van covid-19, of omdat er meer mensen covid-19 hebben gekregen en dat de reden van de stijging is.



Ik heb het antwoord niet, in die zin heb je gelijk dat mijn post zonder doel is. Het doel was het geven van een alternatieve verklaring voor de stijging met gebruik van de cijfers die we hebben om te kijken of dat enigszins realistisch is.



Ik denk zelf dat het zeer goed mogelijk is dat als we een random steekproef op een paar duizend Nederlanders zouden doen de kans groot is dat we ruim boven de 2% gaan uitkomen.