Iedereen die een beetje snapt hoe cijfers werken, kan uittekenen wat er gebeurt als je in een coronagolf meer besmettingen dan ooit hebt, maar helemaal niet zoveel ziekenhuisopnames. Door het grote aantal besmettingen wordt de kans dat mensen die voor iets anders in het ziekenhuis komen toch corona hebben, groter. Bovendien is die groep ook nog een groter deel van het totaal aantal patiënten met corona doordat er juist relatief minder mensen vanwege corona in het ziekenhuis belanden. Logisch dus, dat we nu in de omikrongolf opeens een hoger percentage patiënten in het ziekenhuis zien MET corona, maar niet DOOR corona. En verder geen groot probleem (juist niet), behalve als er opeens een exponentiële stijging is van het aantal hartpatiënten, gebroken benen, of mensen die per ongeluk met hun anus op de stofzuigerslang zijn gevallen.

Maar bij Nieuwsuur zijn ze toch zo van deze ontwikkeling geschrokken dat ze er heel snel een reportage over hebben gemaakt, zo snel dat er geen tijd was om een epidemioloog of iemand anders die verstand heeft van cijfers, dit fenomeen te laten duiden. Opvallende quote uit de reportage: "Voor het aanscherpen of juist afbouwen van coronamaatregelen kijkt het kabinet naar het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis en op de IC". Nou, wij weten niet of ze bij Nieuwsuur wel eens naar programma's als bijvoorbeeld Nieuwsuur kijken, maar als het kabinet de afgelopen twee jaar iets NIET gedaan heeft, dan is het wel voorspelbare maatregelen nemen die puur gebaseerd zijn op vaste aantallen ziekenhuisopnames. In dit geval is dat trouwens ook niet onverstandig, want in een situatie met exponentiële groei is de exacte stand van aantallen besmettingen of ziekenhuisopnames niet zo heel interessant: de richting en de snelheid van de groei (of krimp) is veel belangrijker.

U mag gerust weten dat wij dit met diepe weerzin opschrijven, maar dat is dus De Schuld van Nieuwsuur: alles wat u uit bovenstaande video moet weten zit in het antwoord van het ministerie, vanaf 3m36s.