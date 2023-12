Welkom 47.890 nieuwe Nederlanders! Ga zitten, we zetten er nog een extra bordje bij. Gefeliciteerd met jullie nieuwe paspoort. Nu kunnen jullie echt beleven hoe het is om Nederlander te zijn. Eindelijk volop meegenieten van die Nederlandse tradities als stomdronken worden met carnaval, klagen over het weer, stomdronken worden met Koningsdag, het niet kunnen kopen van een huis, in de file staan voor de baas en iedere dag lunchen uit dezelfde broodtrommel. Dompel je vooral onder in de rijke Nederlandse cultuur, maar we adviseren om niet te veel vragen te stellen over Sunneklaas. Wat is het hard gegaan deze 2023: het is december en we hebben alweer 47.890 personen genaturaliseerd dit jaar. Iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar en vrijwel een verdubbeling ten opzichte van 2019. En dan staat de echte massa volgens de IND nog in de wacht. "Bij naturalisatie kunnen we vrij precies voorspellen hoeveel aanvragen eraan komen. We weten nu al dat het vanaf medio 2025 en 2026 weer erg druk gaat worden." Nog meer nieuwe buren! Kom op mensen, allemaal even inschuiven en dan past het prima. Toch?