Gisteravond laat zijn er opnieuw 12 Israëli's (foto's) vrijgelaten, waaronder vijf tieners. Ook liet Hamas opnieuw vier Thaise gijzelaars los. Onder de vrijgelaten Israëlieten bevond zich ook de 18-jarige zoals de NOS dat noemt onlangs versneld "Tot Nederlander gemaakte" Ofir Engel. Ook werden er los van de deal met Israël opnieuw twee Israëlisch-Russische gijzelaars losgelaten als opnieuw een goedbedoeld gebaar naar Poetin.

Officieel loopt de tiendaagse wapenstilstand vandaag af en zijn er 97 gijzelaars losgelaten, waaronder 73 Israëli's en 24 derdelanders. Zij zijn uitgeruild tegen nu in totaal 210 voor terroristisch aangemerkte geweldsdelicten veroordeelde Palestijnse gevangenen. Naar schatting zijn er nog zo'n 159 gijzelaars in Gaza.

Het Israëlische oorlogskabinet benadrukte gisteren dat het vastberaden is de grondoperatie tegen Hamas voort te zetten en hint dat het binnenkort een operatie in Stadsdeel Zuid start, maar blijft tegelijkertijd open staan voor een verlenging van de wapenstilstand om nog meer gijzelaars uit te ruilen.

Dan nog even over de onderstaande moeder en zoontjes Bibas. Hamas claimde gisteren dat het drietal omgekomen zou zijn door een Israëlische luchtaanval, maar de IDF heeft hun vermeende dood, laat staan de toedracht, nog niet bevestigd en zegt enkel dat de claim onderzocht wordt. De hoop lijkt nu gevestigd op dat Hamas zich vergist, omdat Islamic Jihad recent ook claimde dat gijzelaar Hannah Katzir (77) overleden was, maar later toch levend en wel vrijgelaten werd.

Enfin, u bent weer bij. We gaan weer live:

Update 08:17 - IDF deelt nieuwe totale militaire/beveligings-gewondenaantallen: "2.005 wounded soldiers and security forces members were recognized by its rehabilitation department since the beginning of the war. 287 soldiers and security forces are currently hospitalized, including 28 in serious condition."

Update 08:28 - De video: twee mannen in Jeruzalem openen het vuur op een bushalte, drie doden en zes gewonden. Andere video hier, echt tientallen schoten voordat het een keer eindigt.

Update 09:15 - Nederland maar natuurlijk: "Hannah en Naomi bedreigd om inzameling voor Israël: ’Ze noemen ons slet, monsters en eisen ons ontslag’".

Update 10:06 - Vreselijke video van wat naar verluidt een Arabische familieruzie was, hedenochtend in het Israëlische Lod: een Arabisch-Palestijns-Israëlische zwangere vrouw wordt op straat met meerdere messteken vermoord, en ook de feutus heeft het niet overleefd. Haar kinderen waren getuigen van haar moord. Uiteraard wordt de dader op Twitter alweer overal een 'zionist' genoemd, maar daar lijkt het vooralsnog dus niet op.

Update 10:38 - Volkskrant dit kan gewoon echt niet hoor. Het kopt "Opnieuw misstanden Israëlische gevangenissen aan het licht door vrijlating Palestijnse gevangenen". Maar wat er 'aan het licht' is gekomen is een discutabel verhaal dat je gewoonweg niet zo als voldongen feit en ook nog eens zonder aanhalingstekens kunt publiceren. Het 'nieuwsbericht' opent met: "De 17-jarige Palestijn Mohammed Nazal werd zo hard geslagen door zijn Israelische bewakers dat hij zijn handen en vingers brak." Maar op deze video van de vrijlating van Nazal is het echt maar zeer de vraag of z'n handen daar überhaupt gehavend, laat staan gebroken zijn. In theorie kan het hoor, maar zoiets als voldongen feit koppen zonder die video aan te halen is gewoon beneden elke journalistieke standaard.

Update 11:04 - Foto! Ofir Engel herenigd met ouders.

Update 11:15 - Hamas kondigt aan dat het vanavond "drie lichamen" over zal dragen aan Israël. Zeer waarschijnlijk betreft dat het onderstaande drietal, moeder en zoontjes Bibas.