Groepsimmuniteit. Weet u nog? We kiezen voor groepsimmuniteit! Groepsimmuniteit is genocide! Groepsimmuniteit is de beste strategie! Groepsimmuniteit is gewoon maar een woord! Wij hebben nooit groepsimmuniteit gezegd! Groepsimmuniteit, nooit van gehoord! Groepsimmuniteit! Groepsimmuniteit! Groepsimmuniteit! Het meest misbruikte woord uit de begindagen van de coronapandemie is weer eens in het nieuws. En NEE, we 'kozen' niet voor groepsimmuniteit, maar JA, het begrip speelde een rol bij de achteraf gezien te trage reactie van Rutte op de eerste golf en JA, Rutte deed er vervolgens alles aan om te ontkennen dat hij het ooit over groepsimmuniteit heeft gehad. Inmiddels zitten we trouwens twee (of drie of vier of vijf) golven verder en blijken we het nog steeds niet bereikt de hebben, die groepsimmuniteit. Enfin, bovenstaand stukje uit de bemmende Nieuwsuurreconstructie (alle video's na de breek, Groene stuk daarrrr, vanavond & morgen meer) is wat om over na te denken als er binnenkort weer een paar nieuwe schuldigen voor de pandemie uitgekozen worden.

VANDAAG: +boelveel in het ziekenhuis, +weinig op de IC, besmettingen +7717

April 2021, Grapperhaus geloofde er nog steeds in