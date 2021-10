Als patient, of als 'zieke' zo u wilt, is het sowieso een kwestie van 'pech'. Voorkomen is beter dan genezen, desalniettemin, is onze geschiedenis er een van 'samen de lasten van de samenleving delen en opbrengen', zonder daarbij in te zoomen op het hoe, wat of waarom.

Dat is de basis van een sociaal zorgstelsel.

Het lijkt er de laatste tijd erg op, dat we bezig zijn met 'risico' praatjes, die thuis horen bij verzekeraars. Verzekeraars willen het risico zoveel mogelijk elimineren.

Dat is logisch, maar in geval van gezondheid, gaat dat ten koste van een ieder die aanspraak maakt op hulp.

Het lijkt er hiermee ook op, dat er doelbewust wordt gestuurd, op het omwerpen van de standaard, waarvoor we jarenlang geprezen werden in landen waar men al geprivatiseerde gezondheid (lees 'alleen hulp voor de rijken') had.

De film Sicko, weliswaar een wat overdreven setting, laat dit goed zien.

Gezondheid 'tegen' mensen gebruiken is not done. Ook niet als je zelf pech hebt.

De hartpatient in deze, vecht voor eigen belang en is niet bezig met een ander, die wellicht in exact dezelfde situatie zit, of terecht komt. Kan je hem niet kwalijk nemen. Evenals die anderen.

Men moet eens leren om te gaan met 'pech' en 'de dood'. Dat kan je niet voorkomen, ook niet met de beste spuit van de wereld.