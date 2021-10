:

"Maar hoe kan een kleine groep ongevaccineerden zorgen voor zo’n golf?"

Zo klein is die groep niet. We hebben het over 1,8 miljoen lieden die feitelijk allang gevaccineerd hadden moeten zijn, maar om allerlei redenen weigeren. Nou ja, allerlei........ Voornamelijk uit godsdienstige overwegingen, vanwege complottheorieën, en vanuit razend-makende betweterij.

Die groepen wonen ook nog eens in overgrote meerderheid op ''kluitjes'' bij elkaar- de zg biblebelt, de zg Vogelaarwijken, en communities van antivaxxers die intensief met elkaar omgaan - dus gaat covid-19, of varianten ervan, tamelijk ongehinderd zijn gang in die kringen. En dat zal in veel gevallen, na een besmetting te hebben doorgemaakt, een natuurlijke immuniteit opleveren, maar dus ook in veel gevallen een 'kritieke toestand', die in het ziekenhuis of op de IC behandeld moet worden.

En ja, ook gevaccineerden kunnen in het ziekenhuis of op de IC terechtkomen, maar dat is in praktisch alle gevallen omdat het vaccin het niet goed doet vanwege andere medische problemen bij die mensen, en ja, gevaccineerden kunnen het virus ook doorgeven, maar veel minder gemakkelijk dan ongevaccineerden, omdat het virus door het vaccin een stuk minder 'virulent' is geworden.

En je ziet dat andere landen tot dezelfde 'logische' conclusie komen als Ernst Kuipers:

"WENEN (ANP/DPA) - De Oostenrijkse regering overweegt specifieke vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden als de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting door Covid-19-patiënten verder oplopen."