Het is al enkele jaren een capaciteitsprobleem.

En om nou de vraag voor de oplossing bij 'de Nederlander' neer te leggen is een zwaktebod van Gommers.

Het is ZIJN verantwoordelijkheid om met plannen voor een oplossing aan te komen. En die kunnen variëren, maar uiteindelijk zal er een beslissing moeten worden genomen.

Maar Gompie is geen crisismanager. Dat zal hij moeten uitbesteden aan mensen die er rationeel in staan, die alle mogelijke oplossingen voor dit probleem formuleren, de consequenties moeten aangeven van het wel of niet kiezen voor een potentiële oplossing (of een combinatie daarvan) en de politiek zal de uiteindelijke beslissing moeten nemen, want hoe je het ook wendt of keert, het gaat weer geld kosten.

Wat mij betreft zou als eerste de Covid-19 zorg weg moeten uit de reguliere ziekenhuizen en gecentraliseerd worden op enkele locaties in het land. Leegstaande ziekenhuizen zat. Hierdoor hoeft de reguliere zorg niet verder uitgesteld te worden.

Ten 2e moet er capaciteit vrijgemaakt en bijgeschakeld moeten worden.

Ontlast het IC personeel; laat administratieve taken of vervallen of uitvoeren door minder specialistische medewerkers, van mijn part trek je een blik uitzendkrachten open, leert die 'het truucje' van admin werk of beddenschuifwerkzaamheden en gun je de verpleegkundige specialisten de tijd om dat te doen waarvoor ze opgeleid zijn.

En capaciteit bijschakelen behoeft écht geen 18 maanden durende opleiding.

Concentreer je op de essentie, leer dat en schakel bij.

Mijn god, zo moeilijk is het allemaal niet.

Leer van het bedrijfsleven. Er zijn honderden zo niet duizenden Disaster Recovery & Business Continuity / Contingency plannen geschreven.

Stop met janken in talkshows en DOE IETS ZINNIGS!