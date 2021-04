@van Rossem, vind je echt een goed idee om covid gewoon maar zsm rond te laten gaan om zo kudde immuniteit te verkrijgen? Tijdens de 1e golf was er eigenlijk al sprake van code zwart en nu is het in feite ook al code zwart voor veel mensen die voor een grote OK een IC bed nodig hebben. Als je covid gewoon laat rondgaan waren er 100 à 200 duizend doden geweest, m.n. omdat wanneer er geen toegang meer is tot 'normale' ziekenhuiszorg, de mortaliteit van covid hard begint op te lopen.

Overigens is de enige oplossing massaal vaccineren zoals in de VS en Israel. In de VS is 18 miljard subsidie in operation warp speed gepompt en daardoor zijn ze nu 30 jarigen aan het vaccineren. In NL zijn we nog steeds bezig met 60+. Er is hier iets flink fout gegaan.