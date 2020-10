Eerst het woordgrapje maar uit de weg: op UnHerd.com pleiten ze voor herd immunity. Ha ha. En dan nu meteen aux serieux. Drie gestudeerde mensen die meer weten van epidemieën dan Hugo 'Zo en nu ff op verkansie' de Jonge of Diederik 'Geer/Goor' Gommers, pleiten samen voor Focused Protection. Hun mening (want epidemiologie is ook maar een mening tegenwoordig): als we op een vaccin moeten wachten, zal het psychische leed niet te overzien zijn. Bovenop het economische gevaar, voorzien ze langdurige problemen vanwege de uitgestelde (geestelijke) gezondheidszorg, waarbij de hardste klappen onder de werkende klasse en jonge mensen vallen, en binnen die groepen vooral bij de lager opgeleiden en sociaal achtergestelden. Daarom hebben ze The Great Barrington Declaration opgesteld.

Het pleidooi: laat de minder kwetsbare mensen zo snel mogelijk het gewone leven hervatten. Veel handjes wassen, thuisblijven als je ziek bent maar verder zo veel mogelijk Normaal. Doen. Scholen en universiteiten open. Lekker sporten. Terug naar kantoor als je jong & weerbaar bent. Bedrijven en horeca weer open. Culturele sector ook. Geen zin in? Even goede vrienden. Maar laat wie wel kan en wil, het wel gewoon doen. Als we zelf zo eens rondkijken, en bij iedereen de spanning en frustratie tot soms totale waanzin hoog zien oplopen, denken we dat een half uurtje mindfulness met deze video in ieder geval geen kwaad kan.

"As immunity builds in the population, the risk of infection to all – including the vulnerable – falls. We know that all populations will eventually reach herd immunity – i.e. the point at which the rate of new infections is stable – and that this can be assisted by (but is not dependent upon) a vaccine. Our goal should therefore be to minimize mortality and social harm until we reach herd immunity."

Betrouwbare Bronnen? Nou ja, oordeel zelf:

Dr Sunetra Gupta is a professor at Oxford University, an epidemiologist with expertise in immunology, vaccine development, and mathematical modelling of infectious diseases

Dr Bhattacharya is a professor at Stanford University Medical School, a physician, epidemiologist, health economist, and public health policy expert focusing on infectious diseases and vulnerable populations.

Dr Kulldorff is a Professor of medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine safety evaluations.

