Begin september waren Diederik Gommers en Acute Zorg-voorman Ernst Kuipers nog stellig dat er geen nieuwe maatregelen nodig waren. Twee weken laten stonden ze voor regionale lockdowns te pleiten (Gommers) en hardop te klagen dat het kabinet te laat handelde (Kuipers). Waarop Kustaw Bessems in de Vaccinskrant terecht opmerkt: "Toch was het helemaal niet gek geweest als juist Kuipers en hij van de zomer buiten de media waren gebleven. En hadden gezegd: wij zijn van de ziekenhuizen, die komen pas in beeld als het helemaal misgaat."

Maar ja, die faam hè. Iedereen (en zeker de media) omarmde Gommers als de Geneesheer des Vaderlands. Aan de Goede Kant van de Geschiedenis in de Akwasi-ophef. Vaderlijk tegen hard van hun fiets gevallen influencers. Terwijl hij van talkshow naar interview wandelde tijdens de coronazomer en daarmee permanent in beeld was (soms met zijn gezinsleden er bij op de foto's), liepen de IC's (gelukkig) weer leeg en hadden we hem ook moeten zien verdwijnen in plaats van continu conversationeel over corona te horen babbelen. Als je hem maandenlang niet gezien had, zou zijn herverschijning een veel grotere impact maken: 'Kudt, daar is die IC-meneer weer - het gaat kennelijk heel slecht, laten we voorzichtig zijn'.

In plaats daarvan werd hij vriendjes met de weinig snuggere zangdame Famke Louise, maakte hij een Instagram aan en duikt hij nu ook op in de Glamorama-rubrieken van de media: "Gommers zal overigens niet alleen serieuze zaken delen op Instagram, beloofde hij in zijn eerste post", schrijft het AD alsof het een geruststelling is. Maar is dat nou niet net het probleem? Gommers *is* er juist voor de serieuze zaken. Maar inmiddels is hij er ook voor de "warme reacties", aldus de OG IC-influencer: "Ik weet niet wat me overkomt... Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties." Nou, wij zijn Team Zoon in dezen.

De Osterhaus Ontwikkeling bij Gommers is evident. Ook die zat ten tijde van het Nationale Tamiflu Trauma op een bepaald moment nog net niet bij Waku Waku, toen corona uitbrak bleek hij nog steeds bovenaan in de NPO-klapper te zitten om vooral te vertellen wat mensen wilden horen en dit dilemma begint ook Diederik parten te spelen. Zoals narrige neuroloog en zelfverklaard 'outcast in de geneeskunde' Jan B. Hommel het verwoordt: "Hoe sympathiek je ook bent, het zijn sterke benen die de aandachtsweelde en warme spotlights kunnen verdragen, en je er toe nopen je bij je intensive-care-leest te houden."

Jaap van Dissel en de beleidsbepalers van het RIVM houden de luiken steeds strakker gesloten, waar je van hen juist veel meer openheid zou willen, Maar ja, overheid en openheid is een zwaar verziekte combinatie. Diederik Gommers (en Ernst Kuipers) zou je juist veel minder moeten zien. Maar ja, mediageil geworden. Het enige vaccin dat daartegen bestaat, is door de mand & uit de publieke gratie vallen. Maar zolang iedereen vertederd naar de foto's van Diederik & Famke Louise kijkt, kan Diederik lekker high blijven worden op de verdovingsballon van de warme publieke belangstelling.

Maandagavond zitten hij en z'n kersverse digitale stiefdochter weer lekker samen mee te doen bij de kijkcijfergeile Eva Jinek. Iedereen weer in vervoering, want Diederik is niet meer de alarmwekker van de IC-capaciteit, maar de barmhartige geneesheer die wordt geroemd en geprezen omdat hij niet over een dom wicht heen scheet toen het volkomen gepast was om dat wél te doen. Vanaf welk moment wordt een verhoging een zweterige koortsdroom?

Volgend seizoen. In Waku Waku...

Is dat een paspop in je werkkamer of ben je blij om in beeld te zijn