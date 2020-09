Grappig. Een Marokkaan wil per se Europa in en probeert dit illegaal via de Grieks-Turkse grens. Mag gewoon kritiekloos zijn huilerige verhaal doen dat hij keer op keer wordt teruggestuurd. Meteen de "mensenrechtenorganisaties" erbij gesleept. Maar niemand die ook maar één keer stelt dat hij helemaal niets te zoeken heeft in Europa, of dat hij dat op de legale manier moet doen. Helemaal niemand. Europa is intussen verworden tot Marokkaans grondrecht.

Overigens was ik op Kos, vlakbij Turkije. De verhoudingen tussen Griekenland en Turkije zijn intussen aardig verziekt. Grieken patrouilleren elke avond met helikopters over het eiland en de zee, jeeps met bewapende militairen rijden af en aan. De legerbasis op Kos draait op volle kracht. Grieken doen alles om hun landsgrenzen (en die van Europa) te beschermen, maar het is van de zotte dat dit zo moet. En ze kunnen ook nog eens op de vingers getikt worden door die "mensenrechtenorganisaties". Waar is de EU in godsnaam mee bezig.