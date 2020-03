Angst is een slechte raadgever, de paniek lijkt te worden georkestreerd…

www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0&a... (Duits)

Dr. Wodarg is een specialist op vele gebieden: longarts, epidemioloog, politicus en economisch onderlegd. In Brussel, Berlijn en aan de John Hopkins Uni in Baltimore heeft hij zijn kundigheid ingezet.

O.a. bij de varkenspest heeft hij aangetoond dat er lobbyisten aan het werk waren die paniek veroorzaakten. Er werden enorme bedragen verdiend met vaccins die meer schadelijk waren dan behulpzaam.



Corona is in China begonnen en is een virale ziekte. Elk jaar muteren virussen en elk jaar zijn ze ‘nieuw’. Elk jaar krijgt de hele wereld griep en elk jaar kun je dat een pandemie noemen omdat het steeds om een ‘nieuw’ virus gaat met veel slachtoffers. Een griep duurt vele weken en elke week is een flink percentage van de mensen ziek. Vermenigvuldig het aantal weken met het percentage per week en je zit al snel op een kwart of de helft van de bevolking. Nu waarschuwt Merkel de Duitsers dat vele tientallen procenten mensen ziek zullen worden…

Zwakke mensen, meestal ouderen, krijgen longontsteking en een deel daarvan komt te overlijden. In China was het dit jaar niet anders maar het aantal zieken is t.g.v. de genomen maatregelen zelfs minder dan in andere jaren. Bij ‘griep’ worden mensen ziek door een cocktail van virussen waaronder corona-achtige virussen, (ongeveer 15%) en influenza virussen (ongeveer 85%). Als er alleen op corona wordt getest, zoals nu gebeurt, krijg je een vertekend beeld. Mensen sterven aan complicaties bij griep en daarom is griep gevaarlijk, elk jaar. Virologen staan nu in het middelpunt van de belangstelling en een firma als Roche kan de beurs nu flink spekken met testmiddelen, die onnodig zijn want er wordt alleen naar corona gekeken. Griep is zoals gezegd, een combi van influenzavirussen en coronavirussen. Als je influenza meet bij de overleden patiënten zul je ze positief testen. De patiënt is dan overleden aan longontsteking en had influenza. Als Roche gaat testen op TBC, blijkt dat ongeveer 25% van de mensen wereldwijd drager is van TBC. 10 miljoen mensen worden er jaarlijks ziek van en 2 miljoen sterven eraan. In Duitsland sterven enkele honderden mensen per jaar aan TBC omdat veel immigranten ziek zijn en gemuteerde vormen meebrengen. Hier wordt overigens geen lockdown voor georganiseerd of sluit men de grenzen. Ook Malaria is wijdverspreid en rukt op omdat de resistentie van de ziekteveroorzaker tegen medicatie toeneemt, waardoor Malaria op den duur zeer grote gevolgen zal hebben, nog veel meer dan nu al het geval is.



In China zijn MINDER mensen gestorven aan corona dan in andere jaren met griepgolven. (China t.g.v. griep normaal 500.000/jaar, nu 3.500 volgens de Chinese regering) En wat kun je dan zeggen over de crematoria in Wuhan? Elk jaar sterven in Hubei (50 miljoen inwoners) ALLEEN al aan longontsteking 150.000 mensen. Jaarlijks sterven er bijna één miljoen mensen in die Chinese provincie die bijna allemaal worden gecremeerd. Crematoria werken er altijd flink door, griep of niet! Verder: In Italië is een kwart van de mensen resistent tegen antibiotica. Dat heeft te maken met verkeerd beleid. In Duitsland is dat cijfer minder dan 1%! Ook zijn de ziekenhuizen in Italië vergeven van gevaarlijke ziekenhuisbacteriën. Om het begrotingstekort enigszins op peil te brengen is er bezuinigd op o.a. medische middelen want de slappe Lire is vervangen door de dure Euro en Italië is net als Spanje feitelijk failliet. Dus als er mensen met longontsteking worden binnengebracht, zijn er te weinig bedden en kiest men ervoor de kwetsbare oudere te laten overlijden. In andere jaren stierf de oudere ook aan longontsteking (t.g.v. griep) maar was er geen aandacht voor: enkele tienduizenden.

Vanwege de vogelgriep in 2005 en SARS is er besloten om fabrieken te bouwen om in te kunnen spelen op pandemieën. Bij de varkenspest was er al gelobbyd door vaccinbereiders en hadden de fabrieken niks te doen. Bij gebrek aan een pandemie werd de varkenspest als zodanig bestempeld. Het was ineens een ‘nieuw’ virus, maar dat is altijd zo vanwege mutaties en ja, veel mensen hadden al antilichamen tegen de varkenspest dus eigenlijk was het hele gebeuren rondom de varkenspest ‘fakenews’, gemuteerd is weliswaar een nieuwe vorm maar het is geen nieuw virus. Om het een pandemie te kunnen noemen, moest het een ernstige ziekte zijn, (wat het niet was) en moesten er veel mensen sterven. (Wat niet gebeurde) Door deze vereisten door te strepen, kon de WHO de varkenspest een pandemie noemen. (Wat het niet was.) Zo geredeneerd zijn muterende virussen elk jaar ‘nieuw’ en veroorzaken ze elk jaar, door complicaties, dodelijke slachtoffers. Dan kun je elke griep elk jaar wel een pandemie noemen en elk jaar paniek laten losbarsten.

Natuurlijk maak ik me zorgen over het welzijn van mijn ouders met wie ik alleen skype-contact heb en het is zeker dat Corona ernstige longontsteking kan veroorzaken en zwakkere en oudere mensen erdoor kunnen sterven. Om op de hoogte te blijven, maak ik ook tijd vrij om Geenstijl te lezen en heb ik sinds november enkele keren gereageerd op artikelen. Aanvankelijk was ik erg bang en al snel werd er ook hier gewaarschuwd voor Corona dat uren in de lucht bleef hangen en dagen op metalen oppervlakten actief bleef. Ik zag de beelden uit China en het leek wel alsof de wereld in een Netflix-serie was beland met Rick Grimes in de hoofdrol. Maar het interview met Dr. Wodarg zet je met beide benen op de grond. En shitty shit, er wacht ons nu een economische ramp t.g.v. georkestreerde paniek. De WHO krijgt geld van donoren die belangen hebben en die hun belangen ingevuld willen zien en dat krijgen ze nu. De WHO richt zich op onderwerpen waarvoor ze geld ontvangt, niet op wat noodzakelijk is. Dan zou ze zich veel meer moeten richten op Malaria en de resistente TBC-bacteriën. Deze belangenverstrengeling moeten we niet uit het oog verliezen.

Denk aan de bankencrisis en de haperende Euro, de vluchtelingencrisis, de miljarden verslindende klimaatlobby en de economisch zwakke Zuid-Europese landen die straks allemaal overeind gehouden moeten worden. Dan lag het niet aan het slechte beleid maar wijst iedereen naar het killervirus Corona, dat op dit moment net zoveel doden wereldwijd heeft veroorzaakt als er normaalgesproken in Nederland bij de jaarlijkse griep vallen. De regeringsleiders zullen de helden zijn die ons in leven hebben gehouden en verwachten als beloning hierdoor zeker te worden herkozen.

Angst is een slechte raadgever,

En paniek wordt georkestreerd

Onderscheid waarheid van gezever

Of heeft niemand iets geleerd?

En een welgemeende lieve groet aan Jane, Mickey, Lineaal, Kudtkip, Bataaf, Kuifje, Chicago en RuimeDenker…

(Uitgelogd)