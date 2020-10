Zet maar een extra raampje open want we gaan ff ventileren. Zaten we hier op de roze burelen net nog met een mondkapje op een sigaar en een cognacje te delibereren over wie de faalhaas is en wie de eindbaas op de medisch-politieke mammoettanker van de pandemie-bestrijding, waarin we Diederik Gommers de hemel in prezen (overige conclusies: Rutte vertelt te weinig en verzwijgt te veel, Van Dissel is een ouderwets autoritaire Arts & Auto-abonnee, Hugo de Schoenen verzuipt zijn onkunde in een zee van overbodige woorden en waar blijft die eerlijke dagelijkse bijpraat-persco "Corona In 5 Minuten"?), komt RTL Boulevard (!) met de EXCLUSIEVE (!!) aankondiging dat Famke Louise (!!!) samen met IC-baas Gommers (!!!!) een NIEUWE CAMPAGNE (!!!!!) heeft bedacht.

LOL-Citaat van het jaar: "Dat hebben we samen bedacht en daar hebben we samen over gebrainstormd."

Alsof de coronaverwarring nog niet groot genoeg was: ze is dus al eerder voor de Alleen Samen-campagne betaald, via SPEC (dat bureau van Ali B), voordat ze besloot tot dat #ikdoenietmeermee. GeenStijl vroeg haar nieuwe management meer dan een week geleden wat ze met haar vergoeding voor die campagne heeft gedaan, maar daar hebben we nog steeds geen reactie op gehad. Vanavond start dus een nieuwe campagne, gedropt bij RTL BLVD, straks binnenkort op YouTube tussen de aanbevelingen om het FvD Journaal of de podcast van Lange Frans te kijken. Maar wat wordt je influencer-naam, Diederik? Wij dachten aan "Tisjeboy IC-OG".