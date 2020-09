Twee keer goed nieuws in #ikdoenietmeermeegate, die inmiddels in de fase 'halfzachte-druiven-op-social-media-zien-de-dader-als-slachtoffer' is beland. Ten eerste: het reclamembureau Roorda, dat een rekening van 65.000 euro indiende bij het ministerie van VWS, heeft maar liefst 20.000 euro van de prijs afgedaan! Dat is toch weer 20.000 euro die besteed kan worden aan de structurele verbetering van salarissen in de zorg. De originele prijsopgave was €86.708,60 (oddly specific, red.) in plaats van €66.574,- (nog steeds oddly specific). Bovendien ging er ook nog eens vijf doezoe van de prijs af omdat Ali B. toch geen filmpje wilde maken. Die was waarschijnlijk druk met campagne voeren voor Hugo de Jonge.

Maar goed: nu het echt goede nieuws. Famke Louise heeft haar contractvoorwaarden geschonden! Dat blijkt uit het Wob-verzoek van Shownieuws, waarover Shownieuws loopt te liegen. Famke Louise heeft namelijk verklaard dat zij niemand zou aanzetten tot het overtreden van de coronaregels (zie beneden), terwijl uit de tekst van haar instagrampost duidelijk blijkt dat zij iedereen aanzet tot het overtreden van de coronaregels (zie boven). Daar helpt geen Diederikje Gommers meer aan. Het ministerie van VWS laat aan GeenStijl weten dat het gaat kijken of het aan Famke Louise betaalde geld kan worden teruggevorderd, maar dat dat juridisch erg lastig is. Het nieuwe management van Famke Louise heeft nog niet op vragen van GeenStijl gereageerd. Die zijn zeker druk met een nieuwe microfoon voor Dennis Schouten kopen. Enniewee, Hugo de Jonge, doe es heel gauw terughalen die centen!

UPDATE: Het zit wat genuanceerder met de datum van 4 september: toen werd de beslissing genomen (en wist Shownieuws daar naar alle waarschijnlijkheid al van, ze zijn sowieso van de stand van zaken op de hoogte gehouden). De stukken werden echter pas 2 weken later openbaar gemaakt in verband met de mogelijkheid van belanghebbenden om naar de rechter te stappen.

UPDATE VAN DE UPDATE: Het ministerie van VWS meldt aan GeenStijl dat het besluit op 4 september aan Shownieuws is verstuurd. De bijlage is gisteren pas verstuurd, om belanghebbenden de tijd geven naar de rechter te stappen.

Groetjes!

Bonus-quote: Albert Verlinde lult uit nek (nuance in update hierboven)

Het blijven sneue idioten die influencers

Bonus screenshot: Hoi John de Mol!