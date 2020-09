We zijn een eng, kleingeestig en infantiel volk geworden. En GeenStijl bewijst steeds vaker een onderdeel te zijn van die minne, naargeestig cancelcultuur die in dit kudt-land hoogtij viert. (hoi @Ronaldo!)

Een afwijkende mening wordt -gemiddeld genomen- direct na signalering, taxatie (met als conclusie ‘afwijkend’ en ooooohohohwww wellicht zomaar ‘ondermijnend’), gekwalificeerd als quatsch, onzin, ontkennend, de gedachtegang van een complotdenker, et cetera. De verkondiger van die afwijkende mening wordt vervolgens kaltgestellt, gecanceld of in gewoon Nederlands: af geserveerd als wappie. Met de kwalificatie van ‘wappie’ of ‘gekkie’ mag je trouwens nog blij zijn. Het heeft iets liefs, ze weten niet beter, of zoiets. Meestal zijn de veroordelingen en diskwalificaties sterker en gemener: ‘aso!’, ‘rechts-extremist’, ‘neo-nazi’ en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De beschuldigende vinger, vaak geheven door een groep visieloze, met alle MSM-winden meedraaiende, zwakkelingen, die niet de moed heeft om zijn eigen persoonlijke mening te verkondigen, laat staan op enige wijze het algemeen belang te dienen, al zou het alléén maar zijn om het recht op een afwijkende mening te verdedigen, wordt daarbij dikwijls ònt- en vèrkracht door onwaarheden, die het eigen gelijk moeten staven, waarbij de onzekerheid of men zich wel aan de juiste kant van de mening schaart, positief wordt gevoed door de vaststelling dat je wel heel erg moet deugen als je die kleine groep afwijkende meningen durft te diskwalificeren.

Groepsdruk is iets goors en pervers geworden in het Nederland van Rutte. Walgelijke Twitter-reacties, van links tot rechts, waarin men over elkaar heen struikelt om de andersdenkenden te schandpalen, waarbij het voor sommigen geen enkel probleem is om de waarheid te kort te doen.

Deze groep andersdenkenden heeft in ieder geval de moed om een standpunt te verkondigen, een afwijkend standpunt, wat overigens door grote delen van het volk gedeeld wordt, waarin Corona niet ontkend wordt, maar waarin het amateuristische, incapabele, inefficiënte, rechtsongelijke, slechts reactieve en onsamenhangende en ook leugenachtige crisisbeleid van Rutte, de Jonge en Van Dissel, wat funest zal blijken te zijn voor niet alleen de economie, maar ook vooral voor persoonlijk welzijn van jong tot oud, terecht bij het vuilnis gezet worden. En ze doen dus niet meer mee.

En ik snap dat heel erg goed, want ik deed zelf allang niet meer mee, net als miljoenen anderen in de rest van dit zogenaamd deugende, flink verziekte landje ….