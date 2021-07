“De grootste politieke kwestie van na de oorlog”? Dat denk ik toch niet. Corona is een heel gedoe, maar het is een virus. Een virus doet gewoon wat het doet met plant, dier en mens, het is echter niet kwaadaardig, of goedaardig. Het ene organisme reageert zus op dit covid-19 coronavirus, het andere reageert zo. Het is zoals het is.

Beleid door mensen gevoerd zijn wel zaken waar je goed en slecht aan kan verbinden (plus alle mogelijke nuancering). Dan zou ik zeggen dat het toeslagenschandaal wel kandidaat is voor “grootste politieke kwestie van na de oorlog”. Een kwaadaardig beleid waarbij tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeurs werden behandeld. Deze info ging illegaal naar andere diensten van de overheid. De overheid heeft actief ouders gedwarsboomd als zij hun recht wilden halen en ook toen duidelijk was wat een Ongekend Onrecht er aangericht werd.

Toen dit via pers en enkele volksvertegenwoordigers openbaar werd, heeft men tot op de dag van vandaag actief er aan gewerkt om te liegen, informatie achter te houden enzovoorts.

Dat is kwaadaardig.

Terug naar corona en het beleid. Qua beleid vind ik dat je ook oog mag hebben voor wat dit nieuwe virus doet. Wat moet je doen, welke middelen heb je? Als overheid moet je een weg kiezen.

Wat ik verwijtbaar vind is het niet terugkomen op slecht beleid en het eindeloos traag handelen. Ook nu weer is burgerbelang ondergeschikt aan politieke imago’s. Zinvolle input van alternatieve inzichten, juist ook vanuit wetenschap en de gezondheidszorg zijn als wappie weggezet.

Simons komt niet met alternatieven, maar zij mag de kritiek hebben zoals geuit en ik neig met enige weerstand naar “team Simons” in deze. “U moet kiezen” nietwaar?